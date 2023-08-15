【網上騙案】司法機構籲市民慎防偽冒電郵 (附如何辨識及預防假冒電郵貼士)

近年網上騙案愈來愈多，政府司法機構表示，市民應提防一封經電郵帳戶「HKCFA SECRETARIAT <hkcfa@ hklawsoc.org.hk>」發出的電郵，該電郵訛稱按終審法院指示發出，懷疑內含惡意檔案超連結。司法機構呼籲市民提高警覺，不要開啟可疑電郵。若曾向該電郵寄件者提供個人資料或曾開啟電郵內超連結，應與警方聯絡。

不過假冒電郵眾多，不少人都不知道如何防上，今次教你保護個人資訊及避免受到詐騙的重要步驟並提供一些方法幫助辨識及預防假冒電郵 :

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仔細檢查寄件人的電郵地址：假冒電郵常常使用類似真實機構或公司的名稱，但電郵地址可能略有不同。只要仔細檢查寄件人的電郵地址，尤其是域名部分（@後的部分），確保它是真實機構或公司的官方域名。

注意拼寫和語法錯誤：假冒電郵通常存在拼寫和語法錯誤，是詐騙者常犯的錯誤。仔細閱讀電郵內容，尋找任何不尋常或錯誤的地方。

不要點擊可疑連結：假冒電郵通常包含要求點擊連結的內容，這些連結可能導致詐騙網站或安裝惡意軟件。請不要隨意點擊電郵中的連結，特別是來自不熟悉或可疑的寄件人。

小心提供個人資訊：真實的機構或公司通常不會通過電郵要求接收者提供個人敏感信息，例如密碼、社會安全號碼或銀行帳戶信息。保持警惕，不要在電郵中提供這些信息。

使用安全的電郵過濾和防病毒軟件：安裝並定期更新可靠的防病毒軟件和電郵過濾程式，可以幫助檢測和擋截潛在的假冒電郵。

驗證電郵的真實性：如果收到一封看似來自真實機構或公司的重要電郵，建議您直接聯繫該機構或公司，以驗證電郵的真實性。使用獨立於電郵的聯繫方式，例如官方網站上列出的電話號碼或客服支援信箱。

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責任編輯：陳玉蓮