【職場熱話】 港男因新工冇飯食 棄加八千人工的跳槽機會 網民：一輩子都不可能「發圍」

對於打工仔而言，午膳時間除是讓自己填飽肚子的一餐，更是一個重要的休息時間。有網民在網上討論區發文，指自己錯過了一個跳槽機會，而且感後悔。新工作的月薪比目前多8000月薪，但更加辛苦而且工作地點，附近沒有餐廳，樓主非常注重吃飯是否方便，因而放棄了跳槽。網民則應為只為吃飯不便就拒絕高薪實屬不智，又指新工作的加薪幅度高，樓主實在不應拒絕。

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有網民認為樓主當初應該跳槽，「相差8000元都很多，應該先做幾個月賺下錢，過完年再轉新工」、「當然選工資高那份，以後轉工時你的議價能力都高點」、「什麼都做著啊，就是要騎牛找馬，起碼可以拿到工作經驗，方便過塘」、「新工你最多就帶飯，沒有選擇能力是要適應」、「一定選2萬多那份工，自己帶飯吃，很快就儲到錢買樓」，亦有網民對樓主目前的工作有意見，「工資得1萬多，還要上5日半啲的班，不如在家裡樓下做保安好過。」

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但樓主表示特別不能接受公司附近沒有餐廳，並表示「辛苦賺錢志在吃，中途都想在正常餐廳吃飯。」不過網民就表示「你上班是為賺錢，還是為吃好東西？」、「叫外賣就能解決，以你的工資升幅怎麼也彌補到叫外賣的花費」、「每天買幾個麵包上班就行了，不能你就注定窮足一輩子」，但樓主則回應「難道做1年要吃足1年麵包，做5年吃足5年麵包嗎。」

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另外，不少網民都認為工作地點沒有餐廳不是問題「我是帶飯黨，真心帶飯少很多煩惱，又便宜點，不用天天想吃什麼，又擔心趕頭趕命。我這十年也做過6至7間公司，香港九龍新界都有，堅持帶飯」，亦有網民指，「找到一點點錢就說要吃好東西，這樣你一輩子都會儲不到錢，沒有錢的話，一輩子都不可能『發圍』。」

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