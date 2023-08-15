【機票優惠】國泰推逾10萬個經濟客艙優惠機票　8月17日下午2時開售 !

想去旅行又預算不足？國泰航空（00293）宣布推出逾10萬個經濟客艙優惠機位，覆蓋30多個熱門長短線航點，只要提前計劃明年旅程，便有機會得到折扣優惠機票。機票將於8月17日下午2時開始銷售，截止日期為8月30日晚上11時59分，出發日期為明年1月1日至6月30日，但並非所有日期都適用。

優惠航點包括阿姆斯特丹、班加羅爾、曼谷、北京、布里斯本、成都、芝加哥、重慶、德里、杜拜、法蘭克福、福岡、海口、杭州、約翰內斯堡、高雄、吉隆坡、倫敦、墨爾本、孟買、名古屋、巴黎、珀斯、青島、三藩市、首爾、上海浦東、新加坡、悉尼、台北、特拉維夫、東京成田、西安和廈門。

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責任編輯：陳玉蓮