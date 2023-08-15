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英國薪資增長創新高 惟失業率意外上升（第二版）

環球經濟金融 19:33 2023/08/15

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英國國家統計局（ONS）公布最新就業數據，截至6月的3個月，英國失業率意外上升至4.0%，修正後的5月數據為3.9%，基礎平均周薪按年增加7.8%增加，為2001年有紀錄以來最高。

英次季經濟增長0.2%超預期 英倫銀行或進一步加息 【下一頁】

期內，連同獎金計算的平均周薪，按年增長達8.2%；分項方面，公務員薪酬錄6.2%增長，為2001年9月至11月的3個月以後最大增幅；部分私人領域薪資增幅更顯著，金融及商業服務業為最大增長行業，按年出現9.2%增幅；製造業同有8.2%，屬行業自2001年ONS紀錄開展後最高增幅。

數據反映面對通脹高企，更多英國僱主透過提高人工吸引人才。ONS周三（16日）將公布最新通脹數據，外界預計7月將是6.8%。如果預測屬實，將是英國繼2021年10月後，再次出現薪資增幅超越通脹。

不過經濟研究諮詢公司Pantheon Macroeconomics首席英國經濟學家圖姆斯（Samuel Tombs）指出，英國薪酬增長預計在今年下半年放緩，強調部分指標已指向升幅放緩。

ONS亦指出，6月因罷工損失的工作日數為16萬日，超過一半來自醫療及社會工作從業人員的工業行動。初級醫生亦在8月發動罷工。

英國加息衝擊樓市 半數賣家被迫減價沽貨 【下一頁】

財長侯俊偉（Jeremey Hunt）回應時表示，感謝政府對就業市場採取的政策，樂見有破紀錄的就業人口。他指英國政府具野心的改革將為勞動階層帶來回報，協助更多人投入就業，幫助政府達成經濟增長的目標。

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責任編輯：吳漢培

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