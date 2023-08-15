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【Telegram新功能】Telegram Stories全面開放　不再屬付費用戶專享

科技 16:28 2023/08/15

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社交通訊軟件Telegram繼上月為付費用戶推出全新Stories功能後，昨（15日）正式將該Stories功能改為全面開放予所有用戶使用。

【邪惡版ChatGPT】網路犯罪生成式AI工具FraudGPT　暗網及Telegram流通

Telegram於官網發布最新文章指，為慶祝該企成立10周年，向全球逾8億用戶開放Stories功能，並稱該功能為「Telegram迄今為止最大的更新，及最受歡迎的功能」。

該功能支援雙鏡頭模式，即可同時拍攝前、後鏡頭的影像。用戶在發布Stories時，亦可選用4種私隱設置，包括每個人、我的聯繫人、親密朋友和選定的聯繫人；而每個選項均容許用戶將就該類別自行選定包含或排除任何用戶。

免費版仍設限　付費用戶可獲得更多曝光率

據了解，包括香港地區在內的免費用戶，只需將該應用程式更新至最新版本，便可啟用Stories功能。惟並非所有Stories的相關功能均會開放予免費用戶使用，當中包括僅供付費用戶使用的Stories顯示時限設定，即付費用戶可選擇6、12、24 或 48 小時的顯示時長，一般用戶則劃一規定為24小時。

此外，付費用戶的Stories將優先顯示，以獲得更多的曝光率。另設有專享的隱身模式，容許用戶刪除其在過去5分鐘內，及隱藏其之後25分鐘內的所有訪問痕跡。

【社交平台大戰】Threads氣勢衰退　逾半已登記用戶未再使用

【Twitter改名爭議】Twitter改名「X」　再遭Microsoft Edge判為風險服務

責任編輯：殷凱怡

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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