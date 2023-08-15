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【體育用品股】 361度中期多賺近28% 時隔3年恢復派中期息6.5仙

股樓投資 16:25 2023/08/15

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體育用品股361度（01361）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔溢利為7.04億元人民幣，按年增長27.7%。每股盈利為34.03分人民幣，恢復派發中期股息6.5仙，派息比率17.6%。集團對上一次派中期息已經是2019年，當時派中期息每股0.011元，派息比率為46.2%。

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

業績理想但股價仍要下跌，早段一度低見3.8元，大跌23.2%，其後跌幅迅速收窄，收報4.71元，跌4.8%。

期內，收益達431.1億元（人民幣，下同），按年增長18%。其中，核心品牌的總收益為33.3億元，按年增14.6%，佔總營業額77.3%﹔兒童業務收益增加33.4%至9.1億元，佔總營業額21.1%﹔電子商貿業務益增加38%至10.8億元。毛利率為41.7%，較去年同期上升0.2個百分點。截至今年6月底，361度在中國內地擁有5,642家361度品牌門店，相比去年底淨增加162家。

【大行報告】 大行齊齊唱好快手季績 股價見逾5個月高位【見下頁

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記者：郭秀慧

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港股 派息 營業額 每股盈利 派息比率 361度（01361）

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