【職場熱話】 港男工作安穩猶豫應否轉更高薪但辛苦工 網民：工資高做到有損健康是得不償失

工作在生活中佔據了重要的地位，因此每次選擇工作時需要謹慎權衡不同因素，而薪水和辛苦程度常常令人權衡。樓主在目前公司上班不久，目前工作穩定、無壓力，但突然收到新的工作錄取通知，那裏的工資更高和福利好。樓主因而詢問網民意見。有網民支持轉工，因為新工作的假期更多，亦有反對因認為工作開心最重要。

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有網民支持樓主轉工，並表示「20天大假，大假都是錢」，不過有網民認為新工太忙有機會要樓主放假也在家工作，有網民回應「才不會管他，你放大假說去旅行，便可以明正言順不接電話、不看訊息」，但有人反駁「屬於你的工作始終是你的，你放完假還是要天天加班到十點完成它」，又有網民指「那寧願加班做，也不會放假做。放假就是放假，只是有些人『做爛市』，放假還裝努力地處理公事，這樣久了只會讓公司覺得你放假工作是理所當然」、「正常公司大部份人都有其他人幫你接手，除非你的職位很高級，所以很多人可以真的放假。如果你要說工作量多，那是處處都一樣的，這樣的話放20天假怎麼都好過7天。」

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亦有網民表示，「轉工捱2年再轉工，因為工資太低，下一份工恨難叫高價」，不過有網民提問「已經是工資低的轉工可以怎麼辦」，網民則回應「上網查一下市價大約多少，履歷表的期望薪酬寫接近的市價，公司都不是傻的，每年都會做薪金調查，他們知道市價是多少，不會因為你的加幅太高而不見你，除非你的履歷表完全不符他們要求」，該網民續指「過程是很麻煩，所以不想煩的話，一開始就選擇工資高的，那轉工時就不必解釋那麼多」、「我上份工都是工資過低，一轉工便加了40%，面試官也有這麼問我，只要你能說服他得就可以，給自己一點信心。」

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不過也有網民支持樓主留在目前公司「上班覺得開心是很難得的」、「我上了10年以上的班，也不知道有沒有一年是高興的，最重要是自己接受到，因為沒有人可以同時試全部那麼多份工才決定」、「我這麼多年眼見，有的人是工資高，但做到精神健康有問題，其實得不償失，現在環境又不算差，就算這次不轉工，也還有很多機會。」

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