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【著數優惠】恒生信用卡推全新+FUN Dollars 獎賞 1.5萬個消費熱點可即時扣分作現金使

理財智慧 16:39 2023/08/15

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為迎合客戶日常線上線下消費的新常態，恒生銀行推出全新的+FUN Dollars 獎賞計劃。新計劃為原有 Cash Dollars 獎賞的升級版，為客戶提供更貼心的多重優惠和專屬獎賞之餘，更特別在恒生 Mobile App 增設「+FUN Centre」一站式獎賞平台，方便客戶隨時隨地查閱其+FUN Dollars 總額及最新兌換優惠，以及參加專屬任務賺取額外獎賞。

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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【職場熱話】 38歲男花4萬讀會計副學位後無人請 網民：你沒有經驗但讀到碩士也沒用，詳見【下一頁

    恒生信用卡客戶現於多達15,000 個線上線下消費熱點（即用+FUN 位），可即時扣減+FUN Dollars 作現金使用*，同時簽賬消費亦可再賺取+FUN Dollars。此外，客戶亦可憑+FUN Dollars 直接找卡數，只需登入恒生 Mobile App，在「我的信用卡」或在「+FUN Centre」內點選「用+FUN Dollars 交卡數」即可直接使用+ FUN Dollars 繳付卡數。

    全新信用卡獎賞計劃同時為客戶呈獻多重優惠，包括：
    • 「+FUN Tuesday」── 在每月指定星期二，恒生信用卡客戶可於指定商戶或購買指定產品時以 $1 +FUN Dollars 作港幣$2 使用，即時扣減消費
    • 「+FUN 全城熱搶」── 在每月 22 日，恒生信用卡客戶可以 +FUN Dollars換取熱門「食買玩」優惠

     

    【政府招聘】創新科技署招聘翻譯員／行政助理 月薪$29,000起跳，詳見【下一頁

    恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示：「隨著市道逐步復常，客戶的消費意欲持續上升。今年上半年，恒生信用卡客戶的零售消費錄得按年雙位數百分比增長，信用卡新開戶人數更是按年增長高達 4 成。繼早前推出 MMPOWERWorld Mastercard 後，今次恒生革新信用卡消費獎賞，全新+FUN Dollars 獎賞計劃讓客戶可享受更簡單、更直接和更多元的獎賞和專屬禮遇，將我們的信用卡服務進一步融入客戶生活圈。」
     

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    責任編輯：陳詠妍

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