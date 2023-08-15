【著數優惠】恒生信用卡推全新+FUN Dollars 獎賞 1.5萬個消費熱點可即時扣分作現金使

為迎合客戶日常線上線下消費的新常態，恒生銀行推出全新的+FUN Dollars 獎賞計劃。新計劃為原有 Cash Dollars 獎賞的升級版，為客戶提供更貼心的多重優惠和專屬獎賞之餘，更特別在恒生 Mobile App 增設「+FUN Centre」一站式獎賞平台，方便客戶隨時隨地查閱其+FUN Dollars 總額及最新兌換優惠，以及參加專屬任務賺取額外獎賞。

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恒生信用卡客戶現於多達15,000 個線上線下消費熱點（即用+FUN 位），可即時扣減+FUN Dollars 作現金使用*，同時簽賬消費亦可再賺取+FUN Dollars。此外，客戶亦可憑+FUN Dollars 直接找卡數，只需登入恒生 Mobile App，在「我的信用卡」或在「+FUN Centre」內點選「用+FUN Dollars 交卡數」即可直接使用+ FUN Dollars 繳付卡數。

全新信用卡獎賞計劃同時為客戶呈獻多重優惠，包括：

• 「+FUN Tuesday」── 在每月指定星期二，恒生信用卡客戶可於指定商戶或購買指定產品時以 $1 +FUN Dollars 作港幣$2 使用，即時扣減消費

• 「+FUN 全城熱搶」── 在每月 22 日，恒生信用卡客戶可以 +FUN Dollars換取熱門「食買玩」優惠

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恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示：「隨著市道逐步復常，客戶的消費意欲持續上升。今年上半年，恒生信用卡客戶的零售消費錄得按年雙位數百分比增長，信用卡新開戶人數更是按年增長高達 4 成。繼早前推出 MMPOWERWorld Mastercard 後，今次恒生革新信用卡消費獎賞，全新+FUN Dollars 獎賞計劃讓客戶可享受更簡單、更直接和更多元的獎賞和專屬禮遇，將我們的信用卡服務進一步融入客戶生活圈。」



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責任編輯：陳詠妍