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AMC早前被揭操縱股東投票 現進行10比1反向股票分割

環球政經 16:54 2023/08/15

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AMC Entertainment Holdings（AMC）周一（14日）表示，其10 比1 的反向股票分割將於8 月24 日進行，其優先股「APE 」將於8 月25 日轉換為普通股。

 

【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

今年 2 月，AMC 因涉嫌操縱股東投票，將優先股轉換為普通股並發行數億股新股而遭到起訴。

AMC的普通股在盤前交易中下跌了 38% 至 3.25 美元，而其優先股則上漲了 18% 至 2.09 美元。它在一份監管文件中表示，其目標是將 A 類普通股從約 5.24 億股增至 5.5 億股。反向拆股後，公司將以每 7.5 股 A 類股獲得 1 股 A 類普通股的方式向有權股東支付結算款。

【政府招聘】創新科技署招聘翻譯員／行政助理 月薪$29,000起跳【下一頁

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【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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撰文：張瑋婷

 

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