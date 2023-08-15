AMC早前被揭操縱股東投票 現進行10比1反向股票分割

AMC Entertainment Holdings（AMC）周一（14日）表示，其10 比1 的反向股票分割將於8 月24 日進行，其優先股「APE 」將於8 月25 日轉換為普通股。

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今年 2 月，AMC 因涉嫌操縱股東投票，將優先股轉換為普通股並發行數億股新股而遭到起訴。

AMC的普通股在盤前交易中下跌了 38% 至 3.25 美元，而其優先股則上漲了 18% 至 2.09 美元。它在一份監管文件中表示，其目標是將 A 類普通股從約 5.24 億股增至 5.5 億股。反向拆股後，公司將以每 7.5 股 A 類股獲得 1 股 A 類普通股的方式向有權股東支付結算款。

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撰文：張瑋婷