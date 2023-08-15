【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 留意特惠息即將到期

▲ 近日港元定存息主戰場在3個月

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港元拆息今天（8月14日）普遍轉跌，但仍有5間銀行加港元定期存款息，包括信銀國際提高3個月年息0.1厘，新息率4.45厘；建行亞洲搶大額資金，新增3個月年息4.7厘；大新 （02356） 勁升全新VIP新客3個月港元定存年息0.3厘至5厘，僅次於眾安（ZA Bank）的6.6厘及花旗的5.2厘，膺第3大高息王；交銀香港提高3個月年息0.3厘至4.3厘，富邦新推半年期年息享4.6厘，為同期的破頂息。

市料3大主因令業界積極加息搶存，既因港股積弱，疊加銀債逾百億元資金快回籠，中小行力搶避險的熱錢；復添憧憬經濟逐漸復甦，貸款需求趨增。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料今年本港GDP升4%，明年再錄得3.5%升幅；今明兩年CPI分別升2.7%及2.3%。

此外，轉眼間8月已過一半，不少特惠息將於本月中下旬截止，最快到期是華僑銀行1年有4.15厘，原本於今天屆滿，剛順延至本周五（18日）才截止；明天（16日）則輪到集友的3個月及半年享4.3厘屆滿。

高息王存款上限低 大戶賺息不及其他銀行計劃

論及期限倒數的超高息，是虛擬銀行眾安（ZA Bank）3個月享6.6厘，其玩法是受邀新客透過推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，入場即賺息800元。

單比拼3個月期，虛銀所提供的上述高息王賺息卻不及建行亞洲的4.7厘多，竅妙在於建行亞洲的入場費為800萬元新錢，大戶期滿穩袋9.4萬元利息。

順帶一提，本周搶存戰的焦點，是銀債約171.8億元的向隅資金將於本周五退還，媲美銀債幾近零風險的定期存款可作為替代品。

港元定存高息榜：

7天： 建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，至9月底

建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，至9月底 1個月： 滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元；滙豐上述高息較啱密密炒的「缸湖」中人，未必適合銀絲族，可參詳次選高息，工銀亞洲1個月享8厘，手機e開戶，同時開立全新理財及投資帳戶，門檻1000元；以上限5萬元計，賺息333元，至12月底

滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元；滙豐上述高息較啱密密炒的「缸湖」中人，未必適合銀絲族，可參詳次選高息，工銀亞洲1個月享8厘，手機e開戶，同時開立全新理財及投資帳戶，門檻1000元；以上限5萬元計，賺息333元，至12月底 3個月： 眾安（ZA Bank）迎新獎賞6.6厘

眾安（ZA Bank）迎新獎賞6.6厘 半年： 富邦4.6厘

富邦4.6厘 1年： 招商永隆及大眾財務4.5厘

招商永隆及大眾財務4.5厘 2年：Mox Bank4.2厘

美元定存高息榜：

7天： 建行亞洲20厘

建行亞洲20厘 1個月： 富邦5.38厘

富邦5.38厘 3個月： 創興及富邦5.5厘

創興及富邦5.5厘 半年： 富邦5.6厘

富邦5.6厘 1年： 富邦5.1厘

富邦5.1厘 2年：招商永隆3.7厘

人民幣定存高息榜：

7天： 建行亞洲20厘

建行亞洲20厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 富邦2.3厘

富邦2.3厘 半年： 集友及富邦2.4厘

集友及富邦2.4厘 1年： 富邦2.6厘

富邦2.6厘 2年：招商永隆2.5厘

惟須提醒，美元及人民幣短存縱跑贏銀債5厘包底息，但當中涉及滙兌風險，慎防賺息蝕滙。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪