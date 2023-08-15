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【港元定存】3個月港元定存息最高6.6厘 留意特惠息即將到期
港元拆息今天（8月14日）普遍轉跌，但仍有5間銀行加港元定期存款息，包括信銀國際提高3個月年息0.1厘，新息率4.45厘；建行亞洲搶大額資金，新增3個月年息4.7厘；大新 （02356） 勁升全新VIP新客3個月港元定存年息0.3厘至5厘，僅次於眾安（ZA Bank）的6.6厘及花旗的5.2厘，膺第3大高息王；交銀香港提高3個月年息0.3厘至4.3厘，富邦新推半年期年息享4.6厘，為同期的破頂息。
市料3大主因令業界積極加息搶存，既因港股積弱，疊加銀債逾百億元資金快回籠，中小行力搶避險的熱錢；復添憧憬經濟逐漸復甦，貸款需求趨增。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料今年本港GDP升4%，明年再錄得3.5%升幅；今明兩年CPI分別升2.7%及2.3%。
此外，轉眼間8月已過一半，不少特惠息將於本月中下旬截止，最快到期是華僑銀行1年有4.15厘，原本於今天屆滿，剛順延至本周五（18日）才截止；明天（16日）則輪到集友的3個月及半年享4.3厘屆滿。
高息王存款上限低 大戶賺息不及其他銀行計劃
論及期限倒數的超高息，是虛擬銀行眾安（ZA Bank）3個月享6.6厘，其玩法是受邀新客透過推廣碼成功開戶（包括港人及訪港旅客），獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，入場即賺息800元。
單比拼3個月期，虛銀所提供的上述高息王賺息卻不及建行亞洲的4.7厘多，竅妙在於建行亞洲的入場費為800萬元新錢，大戶期滿穩袋9.4萬元利息。
順帶一提，本周搶存戰的焦點，是銀債約171.8億元的向隅資金將於本周五退還，媲美銀債幾近零風險的定期存款可作為替代品。
港元定存高息榜：
- 7天：建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1918元利息，至9月底
- 1個月：滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元；滙豐上述高息較啱密密炒的「缸湖」中人，未必適合銀絲族，可參詳次選高息，工銀亞洲1個月享8厘，手機e開戶，同時開立全新理財及投資帳戶，門檻1000元；以上限5萬元計，賺息333元，至12月底
- 3個月：眾安（ZA Bank）迎新獎賞6.6厘
- 半年：富邦4.6厘
- 1年：招商永隆及大眾財務4.5厘
- 2年：Mox Bank4.2厘
美元定存高息榜：
- 7天：建行亞洲20厘
- 1個月：富邦5.38厘
- 3個月：創興及富邦5.5厘
- 半年：富邦5.6厘
- 1年：富邦5.1厘
- 2年：招商永隆3.7厘
人民幣定存高息榜：
- 7天：建行亞洲20厘
- 1個月：花旗5厘
- 3個月：富邦2.3厘
- 半年：集友及富邦2.4厘
- 1年：富邦2.6厘
- 2年：招商永隆2.5厘
惟須提醒，美元及人民幣短存縱跑贏銀債5厘包底息，但當中涉及滙兌風險，慎防賺息蝕滙。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪