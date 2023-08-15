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【高息活期】天星銀行推新戶6.88厘活期存息 上限5萬元、實際收息多少？
Hot Talk 15:45 2023/08/15
小米集團 （01810） 投資的虛擬銀行天星銀行 （airstar）推6.88厘高息活期吸客。天星銀行表示，新客戶即日起成功開立天星銀行個人存款帳戶，首5萬元港元儲蓄儲款，首30日優惠期可獲6.88厘活期存息。以此計算，天星銀行新客可藉此賺息約287元。
天星銀行表示，推廣活動適用於2023年8月11日或之後開立賬戶的個人客戶，而開戶前12個未持有天星銀行存款帳戶。利息將根據現有的利息支付週期存入合資格客戶的港幣儲蓄賬戶。30日優惠期結束後，客戶將按當時天星銀行公佈的港元儲蓄存款年利率。
合資格用戶優惠期內可獲年利率
|存款結餘（港元）
|年利率（厘）
|首50,000
|6.88
|50,000以上至300,000
|0.50
|300,000以上
|0.10
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編輯：麥德銘
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