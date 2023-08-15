▲ 【高息活期】天星銀行推新戶6.88厘活期存息 上限5萬元、實際收息多少?

小米集團 （01810） 投資的虛擬銀行天星銀行 （airstar）推6.88厘高息活期吸客。天星銀行表示，新客戶即日起成功開立天星銀行個人存款帳戶，首5萬元港元儲蓄儲款，首30日優惠期可獲6.88厘活期存息。以此計算，天星銀行新客可藉此賺息約287元。

天星銀行表示，推廣活動適用於2023年8月11日或之後開立賬戶的個人客戶，而開戶前12個未持有天星銀行存款帳戶。利息將根據現有的利息支付週期存入合資格客戶的港幣儲蓄賬戶。30日優惠期結束後，客戶將按當時天星銀行公佈的港元儲蓄存款年利率。

合資格用戶優惠期內可獲年利率

存款結餘（港元） 年利率（厘） 首50,000 6.88 50,000以上至300,000 0.50 300,000以上 0.10

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編輯：麥德銘