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【盈警股】遠洋集團預警中期虧損最多200億 股價急挫逾8%

股樓投資 16:14 2023/08/15

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遠洋集團（03377）發盈警，預期截至6月底止，中期虧損錄得170億至200億元人民幣，較去年同期的股東應佔虧損10.87億元顯著擴大。

遠洋周二（15日）股價曾大跌16%至0.31元，收市報0.34元，跌8.1%，成交額2,760萬元。

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

預期虧損主要歸因於期內內地整體房地產市場低迷，導致營業額及毛利率下降，以及對物業項目計提的減值撥備增加，同時分佔合營企業和聯營公司的業績下降。 

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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記者：李兆明

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遠洋集團 盈警 遠洋集團（03377） 異動股 港股

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