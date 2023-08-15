【盈警股】遠洋集團預警中期虧損最多200億 股價急挫逾8%

遠洋集團（03377）發盈警，預期截至6月底止，中期虧損錄得170億至200億元人民幣，較去年同期的股東應佔虧損10.87億元顯著擴大。

遠洋周二（15日）股價曾大跌16%至0.31元，收市報0.34元，跌8.1%，成交額2,760萬元。

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

預期虧損主要歸因於期內內地整體房地產市場低迷，導致營業額及毛利率下降，以及對物業項目計提的減值撥備增加，同時分佔合營企業和聯營公司的業績下降。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明