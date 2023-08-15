【大行報告】野村：內銀最緊張時刻已過 板塊首選招商銀行

野村表示，內銀板塊最緊張時刻或已過去，並預計行業盈利增長將於次季及今年下半年復甦。該行在內銀板塊首選招商銀行（03968）、平安銀行（深：000001）及寧波銀行（深：002142）。





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該行預計，內銀盈利增長將於今年次季見底回升，按年增幅平均或達5.1%，高於今年首季的1.5%。該行又預期，今年下半年內銀盈利按年增長均值或改善至7%，高於今年上半年預測的3.1%增幅，受惠於淨息差收窄幅度減慢。另外非利息收入可能改善，資產質量改善下信貸成本亦可減少。



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該行亦下調多間內銀H股目標價，如招行由57.85元下調至52.18元；建行（00939）由6.66元下調至5.81元；農行（01288）由3.6元下調至3.07元，評級亦由「買入」下調至「中性」；另首予中國銀行（03988）「中性」評級。

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記者：鄭昊彤