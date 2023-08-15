【大行點睇】大和：屬少數財務狀況未受損發展商 萬科企業股價可受政策支持

大和表示，萬科企業（02202）首七個月合同銷售按年跌10%至2,240億元人民幣，遜於該行預期，受宏觀經濟逆風及買家信心削弱影響，估計下半年銷售進一步下跌，該行預期萬科今年全年合同銷售下跌14%至4,300億元人民幣。

不過該行亦指出，萬科屬於少數財務狀況未受損的發展商之一，加上內地加大發展房地產信託基金，令持有大量商業項目的萬科受惠，相信萬科繼續受惠政策支持，股價有進一步上升空間。





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因應合同銷售減少，大和將萬科今年底每股資產淨值預測由21元下調至17.7元，又降其2023年及2024年每股盈利預測19%至32%，目標價由15.8元下調至11.5元，維持「跑贏大市」評級。萬科周二（15日）收報9.63元，跌2,2%。

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記者：鄭昊彤