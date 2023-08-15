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【大行報告】治療新冠藥物「瑞德西韋」收入預測縮 大和下調君實生物目標價至18元

股樓投資 16:57 2023/08/15

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大和表示，維持君實生物（01877）2023年每股虧損預測1.965元人民幣，2024年每股虧損預測1.34元人民幣不變，目標價從20元下調至18元，主要因治療COVID-19的藥物「瑞德西韋」的收入預測減少，並維持「沽售」評級。君實生物周二（15日）收報22.4元，跌0.7%。

 

 

該行預計，君實生物上半年產品總收入為8.47億元（人民幣，下同）低於去年同期的9.46億元，產品收入為7.44億元，按年增長141%。

 

 

 

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長  維持減持評級 降目標價至251元【見下頁

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而由於瑞德西韋收入預計減少，大和還將該公司2023年收入預計削減25%，將來自該藥物的收入預計削減53%，2023年上半年淨虧損或達10.35億元。

 

 

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記者：鄭昊彤

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新冠肺炎 瑞德西韋 君實生物（01877） 目標價 市盈率 大行報告 市場動向 港股

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【大行報告】 大和﹕龍湖短期債務風險較低 仍調低目標價25%

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