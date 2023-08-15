【大行報告】治療新冠藥物「瑞德西韋」收入預測縮 大和下調君實生物目標價至18元

大和表示，維持君實生物（01877）2023年每股虧損預測1.965元人民幣，2024年每股虧損預測1.34元人民幣不變，目標價從20元下調至18元，主要因治療COVID-19的藥物「瑞德西韋」的收入預測減少，並維持「沽售」評級。君實生物周二（15日）收報22.4元，跌0.7%。

該行預計，君實生物上半年產品總收入為8.47億元（人民幣，下同）低於去年同期的9.46億元，產品收入為7.44億元，按年增長141%。

【延伸閱讀】【大行報告】大摩：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

▼ 點擊圖片放大

而由於瑞德西韋收入預計減少，大和還將該公司2023年收入預計削減25%，將來自該藥物的收入預計削減53%，2023年上半年淨虧損或達10.35億元。

同場加映】【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【同場加映】【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭昊彤