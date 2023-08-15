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【中國經濟】人行突降息撐經濟　大摩及高盛料LPR將下調15點子、需更協調的政策放寬措施

股市 15:34 2023/08/15

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【中國經濟】人行突降息撐經濟　大摩及高盛料LPR將下調15點子、需更協調的政策放寬措施

內地經濟「三頭馬車」數據遜預期，人行意外下調MLF及逆回購利率，為3個月內政策利率的第二次下調，這令市場預期人行下周一（21日）將會下調1年期及5年期貸款市場報價利率（LPR）15個基點。不過，高盛認為，這並不足以提振經濟，預期未來數月需要有更多放鬆措施，包括貨幣、財政、 住房和消費方面。

摩根士丹利也預期LPR或下調15至20個基點，指出鑑於7月經濟數據低迷且部份開發商陷入流動性問題，中國當局北京加大逆週期放鬆力度，以穩定需求及化解經濟下行風險。

大摩認為，需要更加協調的貨幣政策、財政政策及房地產寬鬆措施，以增強政策寬鬆的傳導性。該行預期，一綫城市的限購政策將進一步放寬，並有額外的財政支持去提振基建，例如提高地方政府專項債額度，或有額外的銀行融資支持，以及未來一至兩個月針對在高端製造業上減稅。

同時，中央也有可能在三中全會前，加快採取措施解決地方債務風險。

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編輯：袁諾曦

中國 中國人民銀行 貨幣政策 經濟
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