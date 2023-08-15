Tesla周一減價 一天後推出里程更短廉價版Model S Model X SUV

Tesla（TSLA）網站周一（14日）顯示，該公司已在美國推出兩款行駛里程更短的廉價版Model S和Model X SUV，繼續專注於降低成本，以優先實現銷量增長。

網站顯示，新款S和X 「標準續航」車型的售價分別為78,490美元和88,490美元，比之前的最低售價車型低約10%，可在2023年9月至10月期間交付。最低價車型的外觀為「珍珠白」，內飾為全黑色，其他顏色需要額外收費。

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新款Model S的行駛里程可達320英里（約合515公里），低於基本版和性能版，花格子版本的行駛里程分別可達405英里和396英里。新款 Model X SUV 的續航里程為 269 英里，遠低於其基本版和性能版（分別為 348 英里和 333 英里）。

Tesla更在周一下調了其 Model Y 長程版和高性能版在中國的價格，導致股價走低，原因是擔心其利潤率會進一步承壓。

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Tesla還在為其延遲交付的Cybertruck的首次交付做準備，並致力於在墨西哥建成一家工廠，專門生產一種大眾市場電動汽車，這種電動汽車將成為機器人出租車的基礎。

Tesla的S和X車型是該公司最古老的產品，於2012年推出，與Model 3轎車和Model Y跨界車相比價格較高。今年第二季度交付了19225輛Model X和S型車，高於去年同期的16162輛。

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記者：張瑋婷