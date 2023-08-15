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【NVDA】NVIDIA單日反彈7%、石油大國據報掃芯片　沙特阿拉伯、阿聯酋加入AI競賽

股市 15:28 2023/08/15

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【NVDA】NVIDIA單日反彈7%、石油大國據報掃芯片　沙特阿聯酋加入AI競賽

英偉達Nvidia（美：NVDA）周一股價彈逾7%，外電報道，沙特阿拉伯及阿聯酋正爭相購入數千計的英偉達高性能芯片，以加入全球人工智能軍備競賽。

報道指，沙特已通過公共研究機構阿卜杜拉國王科技大學（Kaust），購入至少3000塊英偉達H100芯片，每塊芯片售價4萬美元。英偉達行政總裁黃仁勳曾稱，H100是全球首款為生成式人工智能設計的芯片。

 百度、騰訊、阿里巴巴等據報爭相向英偉達訂購50億美元芯片【下一頁】

與此同時，阿聯酋亦將獲得數千塊英偉達芯片，並已在阿布扎比國有技術創新研究所開發了自家大型語言模型Falcon。報道稱，阿聯酋已決定擁有及控制其計算能力及專才，設立自家平台，無需倚賴中國或美國，更重要是，該行擁有資金，擁有能源資源，可吸引全球最佳專才前往。

報道引述接近英偉達及其製造商台積電的多位消息人士稱，英偉達將於今年在全球出貨約55萬塊H100芯片，主要銷往美國科技公司。英偉達對此不予置評。

Kaust將於2023年底收到3000個H100芯片

據兩位接近Kaust人工智能實驗室人士透露，Kaust將於2023年底收到3000個H100芯片，總值約1.2億美元。

Kaust目前擁有至少200塊英偉達A100芯片，並正在建造一台名為ShaheenIII的超級電腦，預計今年投入使用；該超級電腦將運行700塊英偉達超級芯片GraceHoppers，並用作建立自家大型語言模型。

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編輯：陳韻妍

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