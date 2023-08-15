【異動股】 摩通降九倉置業評級至「減持」 大削目標價46% 股價跌逾8%

摩通發表研究報告，大幅降低對九龍倉置業（01997）的評級，由「增持」直接下調至「減持」，並將其目標價由50元降至27元，預測股價仍有下行壓力。九倉股價隨即大跌，創逾8個月新低，最低見33.25元，最多跌8.4%，最新報33.35元，仍大跌8.1%，成交額1.4億元。

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九龍倉置業早前公布上半年業績，基礎淨盈利減少9%至30.6億元，按年跌9.3%。摩通報告指出，九倉置業曾經是訪港旅客消費回升的受惠者，但其中期業績反映出本地旅遊業全面復甦可能仍需一段時間，投資者的期待降低。此外，報告也指出九倉置業未來要面對的進一步不利因素包括周邊地區供應增加，可能會導致尖沙咀寫字樓市場租務前景惡化。

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該行指，與同業相比，九龍倉置業的股息回報率只有3.4%，此估值水平可能過高。該行假設，其股息回報率能回升至約4.5%的正常水平，而目標價降至27元，意味著現價仍有近兩成的下行空間。報告也表示，九倉置業的海港城業績表現慘淡，並認為隨著經濟環境持續放緩，本地消費可能會受到影響。此外，該行也預料香港政府再派發新一輪的消費券的可能性較低。

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記者：郭秀慧