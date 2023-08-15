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【BNO簽證】英國推特快審批 收費5700元5個工作天內完成

環球社會熱點 15:20 2023/08/15

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英國內政部宣布，為持有英國國民（海外）護照（BNO）護照移民的港人，提供簽證優先處理服務，額外繳付573英鎊（約5,700港元）的話，可在5個工作天內完成審批程序。

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英國內政部於社交平台X（前稱Twitter）周一（14日）宣布，即日起特別為BNO移民渠道推出新的優先處理服務（Priority Visa service），有急切需要的申請人可於5個工作天內獲得處理。

根據英國內政部網頁，香港人如在英國境外申請BNO簽證，優先處理服務費用為573英鎊，如在英國境內申請則為500英鎊（約4,970港元）。

內政部於X的帖文指，新政策是延續英國對香港人堅定不移的承諾。

另外，內政部同時提供超級優先處理服務（Super Priority service），申請人如額外繳付800英鎊（約7,950港元），如在工作天申請可於翌日完成審批，如在非工作日申請則於兩個工作天後完成審批。

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責任編輯：鄭錦玲

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