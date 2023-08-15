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美專家料2023或成史上最熱 24年氣溫恐更高

環球社會熱點 16:05 2023/08/15

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美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）首席科學家Sarah Kapnick透露，2023年暫時為史上第三熱的一年，有一半機率成為史上最熱。但另有專家指出，2024年氣溫恐怕亦有機會突破今年。

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Kapnick表示，2023年基本上確定會成為史上前5炎熱的一年，同時亦有一半機會「登頂」史上最熱一年。

美國太空總署（NASA）戈達德太空研究所（Goddard Institute for Space Studies）總監Gavin Schmidt則認為，不止今年非常高溫甚至創下紀錄，明年氣溫可能更高。

歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）上周指出，7月為地球史上最熱單月，NOAA周一（14日）最新數據核實C3S統計。

【夏威夷山火】網上湧現陰謀論 稱政府測試武器釀災 【下一頁】

NOAA亦指出，全球表面平均氣溫在7月高出平均約攝氏1.12度，為NOAA 174年紀錄以來最熱的7月。同時全球海平面溫度亦創下歷史新高，為連續4個月打被破紀錄。

NASA首席科學家兼資深氣候建議專家Kate Calvin表示，氣候變化已影響全球所有人及生態系統，不止氣溫改變，其他變化如海平面上升﹑北冰洋海冰減少及山火等極端氣候事件正每日在全球更頻繁上演。

NASA署長納爾遜（Bill Nelson）同樣表明，屢創新高的氣溫是地球暖化的證明，指地球正向人類傳達訊息，希望所有人最好現時行動，及早挽救地球氣候。

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責任編輯：吳漢培

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