▲ 【TSLA】Tesla據報正於內地組建自動駕駛團隊 工程師抵華進行培訓

內媒報道，Tesla（特斯拉，美：TSLA）於內地計劃組建一個約20人的本地運營團隊，以推動自動駕駛解決方案FSD（Full Self-Drive）在中國市場落地。

有產業鏈知情人士表示，Tesla已經從總部派了工程師，來進行培訓。與此同時，Tesla還在中國嘗試成立一個數據標註團隊，規模約上百人。這同樣是為訓練FSD的算法作準備。

知情人士又指，Tesla在上海進行測試，需要在其註冊地所在的浦東臨港先申請一個臨時牌照，試運行兩週之後，通過了相關評審會審批，才能拿到長期的測試資格，而拿到這個資格，至少也需要三個月。

已在內地建獨立數據中心

昨（14日），Tesla中國在一項聲明中表示，公司已在中國建立了數據中心，所有在中國大陸市場銷售車輛所產生的數據，都會存儲在中國境內，可見Tesla已經在車輛數據存儲問題上給出了明確方案。

此前，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）曾表示，隨著人工智能技術的快速發展，大約在今年年底就會實現全面自動駕駛，而Tesla樂意與汽車製造商分享自動駕駛技術和授權，而他又相信中國會有很強的AI能力。

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編輯：姚卓然