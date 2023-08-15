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【XR裝置大戰】Samsung XR裝置規格曝光　料搭載自家Exynos 2200芯片

科技 14:54 2023/08/15

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Samsung（三星）於今年2月Galaxy Unpacked大會上透露，將推出其延展實境（XR）裝置，但就未有作詳細介紹，引得外界心癢癢。而終在近日，就有內媒率先揭露Samsung XR裝置的部分規格及原型圖。

【Samsung新產品】Samsung Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5　8月11日開售

早前，內地媒體《陀螺科技》發表一篇解述Samsung XR裝置開發進度，並於文中分享該XR裝置原型機的相片，及相關規格。雖然該文章現已被刪除，但據外媒《UploadVR》引述該報道指，從顯示的相片中可見原型機機身厚度與Meta Quest 3相近，並配備用於顏色傳遞的雙RGB鏡頭。

另設有分佈的位置與Meta Quest 2相近的4個跟踪鏡頭，並聲稱該設置將如Apple（蘋果）的Vision Pro般，依賴於手部追踪和眼球追踪交互。

據悉，XR裝置將採用OLED微型屏幕，和搭載該企於2022年推出的Exynos 2200芯片。相比Quest 2和Pico 4等現有的競爭產品所使用的高通Snapdragon XR2 Gen 1，該芯片的效能更高；惟將不敵盛傳將於今年稍後推出、搭載於Quest 3的XR2 Gen 2。

計劃延遲3至6個月推出　

值得留意的是，上月有韓媒指出，由於Vision Pro的規格過於「領先」，使Samsung計劃將其XR裝置推遲一至兩個季度，即3至6個月推出，以便審查市面上及自家XR設置的規格和設計。未知《陀螺科技》是次揭露的圖片及規格，是否該XR裝置的最終設計及規格。最終資訊仍有待Samsung官方發布。

【三星手機】三星擬於手機OLED顯示屏　採低折射率覆蓋層

【Meta新平台】Threads將強化網頁版　推內容搜尋功能

責任編輯：殷凱怡

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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