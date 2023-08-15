內房危機持續升溫　人民銀行意外減息

在內房瀕臨違約，以及經濟數據持續不振下，人民銀行突然出手減息，7日逆回購利率下調10基點至1.8%，1年期中期借貸便利中標利率更下調15基點至2.5%，為2020年4月以來最大降幅，顯示現時經濟的疲態或正處於疫情爆發後的最壞時刻，政府急需推出刺激政策以挽救經濟。人行減息，亦為本月貸款市場報價利率（LPR）減息打開大門，其中5年期LPR將有更多下調空間以引導抵押利率下行，從而刺激住房需求。現時，內房危機似有重臨之勢，樓市銷售持續疲弱，導致內房發展商資金流出現短缺，無法兌付到期債息。鑑於房地產對其他行業關係密切，一旦違約發生，可能觸發其他版塊的債務問題，進一步重創中國經濟。

中國7月經濟數據全面弱於預期，確認市場對中國經濟的悲觀預期。消費市道疲弱，居民對前景信心不足，加上樓市下行所引發的負財富效應，7月份社會消費品零售只按年上升2.5%。天然災害擾動及需求疲弱亦對工業生產造成打擊，同時，內房危機進一步拖累固定投資增長。勞動市場未見起色，調查失業率輕微上升至5.3%。與此同時，中國宣布將停止發布青年失業率，表示有關調查需要進一步健全優化。在各種負面因素夾擊下，離岸人民幣一度下挫至9個月低位7.3124，鑑於現時人民幣貶值壓力持續升溫，短期內人行似乎未有條件大幅放鬆對人民幣中間價的指導，預期人民幣匯價將會在7.3水平低位徘徊。

責任編輯︰梁浩碩