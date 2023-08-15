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【內房危機】瑞聯聶惠閒：內房在離岸債市再融資難度高　要救房企先要刺激本土買樓意慾

股市 14:46 2023/08/15

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【內房危機】瑞聯聶惠閒：內房在離岸債市再融資難度高　要救房企先要刺激本土買樓意慾

內房市場負面消息頻傳，市場普遍對投資內房股債意慾低迷，多隻內房債價急跌。瑞聯銀行亞洲固定收益分析部主管聶惠閒接受本報專訪時認為，雖然內房企業可以在公開市場募集資金，但內房的主要資金來源還是靠賣樓收益，故中央如何刺激本土買樓意慾、釋放需求，才是拯救內房的關鍵。

政治局會議表明會適時優化調整房地產政策，但市場仍未見有突破性措施推出。聶惠閒表示，她相信不同省市將會推出鼓勵買樓的措施，如降低首付比例或房貸，以刺激銷售，但面對內房銷售疲弱，對整個房地產行業的貸款融資均有影響，最終將導致愈來愈多房企出現困難。

市場對買入內房離岸債的意慾低

「現時內房企業很難在離岸市場發債，有些內房即使沒有違約，債券的票面息僅五成，反映市場對內房債缺乏信心，對買入內房債持觀望態度。」聶惠閒指，未來內房要在離岸債市進行再融資，難度相當大，該行亦繼續對內房債持觀望態度。

「自去年初開始內房企業出現離岸債還款問題，便難以發債，即使中央去年推措施支持內房，市場對買入內房離岸債的意慾仍偏低。」

房企續發在岸債 還離岸債務

聶惠閒稱，目前不少大型內房企業均選擇回到在岸市場發債，因在岸債市流動性相對充裕，而且發債往往有銀行或保險公司擔保，債息亦僅4至5厘，低於離岸債市，故內房企業陸續回到在岸市場發債融資，用以償還離岸債。

她認為，即使內房能於在岸市場發債融資，內房的主要資金來源仍然是賣樓收益，但面對內房市場情緒低迷，要提高在本土買樓意慾，釋放需求，仍需要一段時間。

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記者：陳韻妍

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