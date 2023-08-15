八位萬通保險小太空人完成9天「太空探索之旅」 It is Possible！  

▲ 8位參加完「萬通保險小太空人訓練計劃」的萬通小太空人完成太空實習後，與嘉賓一同出席慶典儀式。

It is Possible！隨着疫情漸退，停辦了3年的「萬通保險小太空人訓練計劃」亦於早前復辦。為慶祝8位萬通保險小太空人完成任務歸來，計劃的贊助及主辦機構萬通保險國際有限公司（萬通保險）於8月14日舉行了慶祝典禮，一同見證這個特別的時刻。

今次有份參與計劃的萬通保險小太空人分別是許靖悠、黎忻瀚、梁凱晴、倫睿希、達芷欣、王爾騰、胡文博及吳坤奇。他們早前一同遠赴美國，展開為期9天的「太空探索之旅」，分別於亨茨維爾（Huntsville, Alabama）太空訓練營接受模擬太空人訓練，以及前往佛羅里達州參觀甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）。計劃的贊助及主辦機構萬通保險國際有限公司（萬通保險）更特別為完成任務歸來的小太空人舉行慶祝典禮，並邀請了多位計劃的名譽贊助人出席，包括香港十大傑出青年兼資深傳媒人車淑梅、中華人民共和國第十及十一屆全國人民代表大會香港區代表何鍾泰博士工程師、國際商會香港區會主席李澤培太平紳士及香港恒生大學校長何順文教授。

挑戰月球漫步 太空般船模擬駕駛

8位小太空人以精彩及富動感的電光舞表演為慶祝典禮揭開序幕，展現他們在「太空探索之旅」克服挑戰、完成任務後無比興奮的心情，同時寓意他們在追尋夢想的路上發光發亮。他們雀躍地表示，參加「萬通保險小太空人訓練計劃」不單擴闊了視野，更令他們體會到，只要堅守「It is Possible! 」的信念，凡事皆可能。

「太空探索之旅」為小太空人帶來畢生難忘的學習體驗，透過理論與實踐並重的訓練，增進他們對太 空及先進航天科技的知識。旅程首站為美國亨茨維爾（Huntsville, Alabama）太空訓練營，小太空人接受了多項具挑戰性的模擬太空人訓練，當中包括在1/6地心吸力下感受月球漫步、模擬駕駛實物原大的太空船、乘坐多軸椅感受太空無重力狀態、製作及發射模型火箭、以及模擬於太空步出機艙外執行「太空任務」等。

▲ 當日一眾小太空人以精彩的電光舞表演為慶典拉開序幕。

與太空人Marcos Pontes真情對話

第二站於佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）進行，小太空人可近距離觀看火箭發射台，參觀土星5號火箭及標誌着太空探索重要里程的「亞特蘭蒂斯」號 （Atlantis）。此外，小太空人還跟曾經執行太空任務的太空人Marcos Pontes真情對話，了解太空人於太空工作及生活的情況。萬通保險行政總裁葉嘉年表示︰「我們衷心感謝各位計劃的名譽贊助人、校方、家長和小朋友對『萬通保險小太空人訓練計劃』的支持。8位小太空人展現『It is Possible!』的精神，在受訓期間通過重重考驗，完成任務。希望這次畢生難忘的體驗，成為他們日後實現遠大夢想的動力，讓他們敢於 面對人生的每一個挑戰，充滿信心地實現『未來在我手』的願景。

小太空人達芷欣︰「希望將來成為駐太空總站醫生。」

十一歲的Tasha在二年班時已經渴望參加「萬通保險小太空人訓練計劃」，可惜遇上疫情爆發而停辦，等了3年，終於在今年把握最後機會一完夢想。「今次旅程學到很多關於太空任務的知識，發現原來不同崗位的太空人都背負着很大的責任，雖然每個人都有自己的任務，但他們都有很高合作性，用最好的方法完成不同任務。而且經過今次旅程，我跟另外7位小太空人已經成為好朋友。」志願成為心理醫生的Tasha表示，希望將來有機會成為一位駐美國太空總站的心理醫生，一次過達成兩個夢想。

小太空人王爾騰︰「實現了我想和太空人交流的夢想！。」

自兩歲開始已夢想成為太空人的Aden，4歲更開始愛上繪畫星圖和觀星，更開始編寫關於八大行星的故事。「我真的很熱愛太空，經過今次訓練計劃，親身體驗過太空人的工作後，不單有更深了解，更令我清楚知道自己將來真的想成為太空人。」Aden表示，今次旅程有不少難忘經歷，但最深刻的，是能夠把自己親手繪畫和編寫的太空故事書送給太空人Marcos Pontes，他表示：「實現了我一直想和太空人交流的夢想！」

▲ 八位小太空人不單有機會到訪美國亨茨維爾太空訓練營和甘迪太空中心，還有幸跟太空人Marcos Pontes見面，為旅程增添難忘回憶。

(特約)