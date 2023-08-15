▲ 【內房危機】大和：未來數月或有更多民企內房違約 調低龍湖目標價25%仍籲「買入」

內房危機再現，龍湖（000960）選擇提前償付17億元人民幣債券，避免受到波及。大和資本指，雖然市場愈益關注民企內房的流動性，但龍湖仍是該行偏好的數家民企內房之一，短期不擔心其還債能力，並相信龍湖是政府支持的主要民企。

大和指，自4月以來，內地置業情緒下滑，新屋銷售回落，拖累龍湖銷售表現，但龍湖首7個月的合約銷售按年仍升6%至1106億元人民幣，持續跑贏大部分民企同業，亦勝過同行平均下跌14%的銷售額。不過，基於下半年基數較高，加上未來數月置業興趣低迷，預期龍湖未來數月合約銷售將會下跌，令全年銷售跌3%至1950億元人民幣。

於龍湖今年底前沒有離岸債到期

市場對民企內房財政狀況倍感憂慮，大和表示，這主要由於更多民企內房出現債務違約，部分開發商如碧桂園 （02007） 將有大量債券到期，將會影響龍湖股價及投資情緒，但由於龍湖今年底前沒有離岸債到期，而且大部分到期償還的在岸債均是銀行貸款，意味可進行再融資。

憧憬中央會對內房推出更多支持政策，龍湖股價在過去兩周大幅上升。大和相信，龍湖會是政策受惠者，短期出現債務違約風險不高，但基於未來數月或有更多民企內房違約，將會影響龍湖的投資情緒及合約銷售，因此調低龍湖2023至2025年每股盈利預測1%至10%，並調低龍湖12個月目標價25%至26.3元，評級維持「買入」。

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編輯：陳韻妍