「薯條哥」挪用過億美元FTX客戶資金 作中期選舉政治捐款

加密幣交易所FTX去年倒閉，人稱「薯條哥」的FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）被控電匯欺詐等罪名，早前遭法院撤回保釋。聯邦檢察官周一（14日）指，「薯條哥」挪用過億美元的客戶資金，於去年美國中期選舉用作政治捐款。

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「薯條哥」因 FTX 倒閉面臨7項串謀和欺詐罪。路透社引述一份起訴書，指「薯條哥」曾指示兩名FTX高層通過向民主黨和共和黨捐款，來逃避捐款限制及隱瞞資金來源。

他被指利用這種影響力，遊說國會和監管機構支持立法和監管加密幣，也相信此舉將使FTX更容易繼續收取客戶存款並實現增長。

加密幣風潮助「薯條哥」累積巨額財富，他曾坐擁260億美元（約2,028億港元）身家，成為大量民主黨人的金主。

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另外，「薯條哥」本身繳納了2.5億美元（約19.5億港元）保釋金，但需留在父母位於加州的住宅內。

不過法官Lewis Kaplan上周下令撤銷「薯條哥」的保釋，「薯條哥」立即被送入監獄，直至欺詐案審訊10月開審。

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責任編輯：鄭錦玲