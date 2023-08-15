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【減印花稅】中國據報考慮調低A股印花稅 若成真將是15年來首下調（附A股港股使費比較）
股市 14:31 2023/08/15
彭博社引述匿名消息指，中國當局正在考慮下調A股股票交易印花稅稅率，期望提振股市信心。若A股下調印花稅，將是2008年以來的首次下調，也將拉闊港股和A股之間股票印花稅距離。
報道上的消息人士指，根據國務院的指示，包括財政部在內的監管機構正在討論起草方案，而有關下調時機和幅度的細節尚未確定，也不能保證高層領導人會批准該方案。
目前，中國A股股票交易印花稅稅率為0.1%，並只在賣出成交時收取。相反，港股印花稅稅率為0.13%，而且買賣雙方均須分別繳納。
股票印花稅是目前A股交易費用佔比最高部分，進一步調降稅率，有望利好中資券商以及採取快速交易策略的量化對沖基金。
香港和內地股市交易費用
|市場
|股票印花稅
|其他費用
|合計
|A股
|0.10%
（賣出方支付）
|交易所經手費：0.00487%
中證監證管費：0.002%
中國結算過戶費：0.001%
|買方：
0.00787%
賣方：
0.10787%
|港股
|0.13%
（買賣雙方各自支付）
|證監會交易徵費：0.0027%
會財局交易徵費：0.00015%
交易所交易費：0.00565%
|0.1385%
|註：兩地ETF交易使費均不同於股票。上述費率未計兩地證券商佣金。
資料來源：港交所
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編輯：麥德銘
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