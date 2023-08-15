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【大行看法】保德信固定收益：目前並非大幅增持投資級別公司債的時候　反要減持

股市 14:30 2023/08/15

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【大行看法】保德信固定收益：目前不應大幅增持投資級別公司債券

保德信固定收益（PGIM Fixed Income）表示，將經濟衰退的可能性從40%下調至25%。銀行業風險和債務上限問題的擔憂已經解除，勞動力市場保持蓬勃，因此經濟有可能繼續穩健增長，但步伐將有所放緩。

宜減持投資級公司債券

該行相對於投資級債券市場，對高收益債券市場抱持較樂觀態度，因投資級債券市場正處於歷史區間的中間位置，低於過去周期的水平。該行看到信用評級繼續下調，銀行貸款發行人和槓桿貸款公司的評級已開始由B級末端下調至CCC級，而趨勢預計將持續。

而後起之秀的高收益公司大幅躍升至投資級公司的階段已經過去了。保德信固定收益指，看到一些投資級公司的評級已經開始從A級降至BBB級，或是從BBB高級向BBB中級下調。現在並不是大幅增持投資級公司債券甚至高收益債券的時候，因為情況預計還會惡化。目前宜減持投資級公司債券，小幅增持高收益債券。

該行指，看好超短期和超長期美國國債，其中 20 年期的美國國債收益率維持在4%左右，回報水平是具吸引力。在過去一個多月，通過持有這種債券倉位，為投資者締造了超額回報。該行對短期美債維持較短的存續期，但會擇機策略性地延長存續期。

美國通脹問題優於歐洲　惟核心通脹仍頑固

通脹仍是各國關注的焦點，特別是在歐洲和英國，隨著能源和食品價格飈升，消費者物價指數（CPI）已經上漲至8.5%以上。保德信固定收益指，與其他發達國家相比，美國的通脹問題似乎相對受控，但從核心通脹仍然頑固，尤其是服務業通脹。儘管如此，該行仍看好美國市場多於歐洲市場。

環球加息周期將到尾聲，保德信固定收益認為，再次加息的空間只餘0.25厘或0.5厘。然而，當下最關鍵的問題在於，緊縮政策是否會造成基本面進一步的惡化，進而對資產價格產生什麼影響。核心CPI通脹率保持高企仍令各國央行焦慮，相關財政官員勢必有進一步的抗通脹行動。

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編輯：袁諾曦

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