【恒大危機】恒大汽車獲中東車企入股 集資5億美元 股價一度颷47%後大幅收窄

恒大汽車（00708）獲阿聯酋新能源車品牌紐頓集團（美：NWTN）入股，認購恒大汽車擴大後已發行股本27.5%股份，涉資5億美元（約39億港元），認購價每股0.6297元，較周一（14日）收市價大幅折讓近63%。

受消息刺激，恒大汽車周二（15日）高開15%報1.95元，其後曾急升至2.5元，升幅達47%。但股價之後由高位急煞，截至3時，恒大汽車報1.98元，升16.5%，成交額6億元。

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交易完成後，由於恒大汽車的公眾持續量為22.53%，低於上市規則下最低公眾持股量25%。由於董事會及認購方希望維持上市地位，預計將通過轉換強制可交換債券為不少於5.5億股股份恢復公眾持股量。

據公告指，恒大 （03333） 、恒大主席許家印及妻子丁玉梅等認購方以每股3.84元債轉股，認購54.4億股恒大汽車股份，涉資208.9億元，加上紐頓集團認購的新股，已發行股份總數增加50%至163億股。

紐頓集團在公告指，是次交易旨在加快NWTN在新能源汽車領域的發展，並形容恒大汽車擁有具意義的製造設施和全球分銷供應鏈系統。公司相信與恒大汽車的合作將實現協同效應，同時促進恒大汽車的新車車型的研發和量產，並可以最終出口海外。

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記者：李兆明