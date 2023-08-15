阿根廷披索貶值近18% 央行加息21厘 基準利率118厘

阿根廷極右翼總統候選人米萊伊（Javier Milei）一向崇拜美國前總統特朗普（Donald Trump），他於總統初選領先觸發阿根廷貨幣披索官方匯率貶值18%。央行周一（14日）宣布加息21厘後，基準利率上調至118厘。

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阿根廷央行宣布，將披索官方匯率固定於每美元兌350披索，直至10月選舉。

Eikon的數據顯示，阿根廷披索非官方匯率急挫近10%，一度跌至每美元兌675披索的新低，收報每美元兌665披索。

以美元計價的國際債券同挫，外國投資者紛紛抛售阿根廷股票，在美交易的Global X MSCI阿根廷ETF下跌2.9%。

當地標準普爾Merval 指數(MERV)盤中下跌3.5%，收盤回升3.3%。

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米萊伊為當地極右翼國會議員，主張廢除央行並使經濟美元化。阿根廷初選點選97%選票的結果顯示，米萊伊得票率30%為最高。

外界看好立場較溫和的候選人可帶動當地市場增長，而米萊伊跑出則導致金融市場不穩。

阿根廷經歷多年經濟危機，通脹率長期超過100%，約4成阿根廷人生活貧困。

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責任編輯：鄭錦玲