【夏威夷山火】被指與電力公司有關 疑無力抵禦強風

美國夏威夷茂宜島（Maui）爆發當地史上逾百年來最嚴重山火，有民眾懷疑山火可能與當地最大電力公司夏威夷電力（Hawaiian Electric）防範措施不足有關，無法抵禦早前橫掃茂宜島的強風所致。

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著名度假海濱小鎮拉海納（Lahaina）淪為重災區，當地民眾委託律師起訴夏威夷電力，稱後者供電設備強度不足，無法抵禦強風，理應在上周強風來臨前關閉供電設施，防止潛在山火爆發。研究過去20年間加州山火的專家亦指出，夏威夷電力的行動存在漏洞。

雖然州及當地政府至今仍未確定山火確實成因，但山火爆發狀況被指與美國過去因電力設備引起的山火存在類似的環境因素—乾燥草叢﹑強風及老化電力設施。

美國不少山火源自設有電纜的柱子爆炸，高壓電引起的火花燃點草叢後，繼而釀成大規模山火。因此近年加州及其他州分在強風來襲，紛紛決定關閉電力設施。

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參與訴訟的Frantz法律集團行政總裁James Frantz指出，夏威夷電力不少設備未有按法律要求定期維修，需為山火負上責任。

美國國家氣象局估計，受颶風「Dora」影響，上周二（8日）吹襲茂宜島的強風達每小時約72公里，揚起的灰塵亦達每小時約96.5公里。

夏威夷電力行政總裁Shelee Kimura周一（14日）表示，公司沒有停機計劃，指截斷電力可能影響需要使用供電醫療設備人士。Kimura強調，停止供電需要與應急人員配合，指如拉海納供水系統由電泵維持，表明公司需要作出決定。

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責任編輯：吳漢培