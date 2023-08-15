【TSLA】Tesla美國引入基本續航版Model S、X　入場價低1萬美元、香港有得睇無得買

▲ 【TSLA】Tesla美國引入基本版Model S、X 入場價平1萬美元

美國電動車廠特斯拉Tesla（美：TSLA）在美國本土市場推出全新Model S、Model X基本版（Standard Range），定價分別從78,490美元（折合613,900港元）和88,490美元（692,100港元）起，較Tesla同款車其他形號便宜1萬美元。

值得注意，Tesla目前已停產右軚版本Model S、Model X，香港官網亦表明兩款高楷車款目前在不開放訂購。

美國Model S和Model X定價

Tesla形號 售價（美元） 續航距離（里） 最高速度（里/小時） 0至60里加速時間（秒） Model S Standard Range 78,490 320 149 3.7 Model S 88,490 405 149 3.1 Model S Plaid 108,490 396 200 1.99 Model X Standard Range 88,490 269 149 4.4 Model X 98,490 348 149 3.8 Model X Plaid 108,490 333 149 2.5

Tesla周一宣布，將中國內地市場的長距版和高性能版Model Y降價，觸發公司股價最多吐4%，最終收市跌1.1%，報239.76美元。

Tesla自去年底，在環球各市場調低汽車售價，並提供不同優惠以降低庫存量，保持公司在經濟前景不明朗下的銷售競爭力。

Tesla第二季度交付19,225輛Model X／S汽車，而去年同期交付量為 16,162輛。

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編輯：麥德銘