  • 31°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla美國引入基本續航版Model S、X　入場價低1萬美元、香港有得睇無得買

股市 12:21 2023/08/15

分享：

分享：

【TSLA】Tesla美國引入基本版Model S、X　入場價平1萬美元

美國電動車廠特斯拉Tesla（美：TSLA）在美國本土市場推出全新Model S、Model X基本版（Standard Range），定價分別從78,490美元（折合613,900港元）和88,490美元（692,100港元）起，較Tesla同款車其他形號便宜1萬美元。

值得注意，Tesla目前已停產右軚版本Model S、Model X，香港官網亦表明兩款高楷車款目前在不開放訂購。

美國Model S和Model X定價

Tesla形號售價（美元）續航距離（里）最高速度（里/小時）0至60里加速時間（秒）
Model S Standard Range78,4903201493.7
Model S88,4904051493.1
Model S Plaid108,4903962001.99
Model X Standard Range88,4902691494.4
Model X98,4903481493.8
Model X Plaid108,4903331492.5

Tesla周一宣布，將中國內地市場的長距版和高性能版Model Y降價，觸發公司股價最多吐4%，最終收市跌1.1%，報239.76美元。

Tesla自去年底，在環球各市場調低汽車售價，並提供不同優惠以降低庫存量，保持公司在經濟前景不明朗下的銷售競爭力。

Tesla第二季度交付19,225輛Model X／S汽車，而去年同期交付量為 16,162輛。

財經Hot Talk
【財經Hot Talk】中植系理財產品一夜成焦點　涉數千億規模「影子銀行」？

相關文章：

【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？　特斯拉曾跌4%

【TSLA】Tesla取消生產Model S及Model X右軚車　港客可訂車型僅剩2款

【TSLA】除美國和中國市場以外　Tesla上季其他國際市場營收增長逾倍　

【TSLA業績】Tesla盤前跌近3%　料第三季產量微跌嚇怕市場　第二季業績破多重紀錄、發動減價戰經營毛利率跌至10%

編輯：麥德銘

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】中國數據遜預期、恒指半日跌151點　創科反彈3%　恒大汽車升14%（不斷更新）

下一篇文章

【業績︱體育用品股】361度中期按年多賺27.7%　恢復派中期息6.5仙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？　特斯拉曾跌4%
【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？　特斯拉曾跌4%
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【大行報告│2007】大摩：碧桂園已響起流動性迅速惡化的強烈警號　削目標價七成
【大行報告│2007】大摩：碧桂園已響起流動性迅速惡化的強烈警號　削目標價七成
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　騰訊及美團ADR低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　騰訊及美團ADR低港1%（不斷更新）
【內房危機】任澤平熱血呼籲：建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民企　沒人可靠做空祖國致富
【內房危機】任澤平熱血呼籲：建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民企　沒人可靠做空祖國致富
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款