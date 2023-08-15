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【TSLA】Tesla美國引入基本續航版Model S、X 入場價低1萬美元、香港有得睇無得買
美國電動車廠特斯拉Tesla（美：TSLA）在美國本土市場推出全新Model S、Model X基本版（Standard Range），定價分別從78,490美元（折合613,900港元）和88,490美元（692,100港元）起，較Tesla同款車其他形號便宜1萬美元。
值得注意，Tesla目前已停產右軚版本Model S、Model X，香港官網亦表明兩款高楷車款目前在不開放訂購。
美國Model S和Model X定價
|Tesla形號
|售價（美元）
|續航距離（里）
|最高速度（里/小時）
|0至60里加速時間（秒）
|Model S Standard Range
|78,490
|320
|149
|3.7
|Model S
|88,490
|405
|149
|3.1
|Model S Plaid
|108,490
|396
|200
|1.99
|Model X Standard Range
|88,490
|269
|149
|4.4
|Model X
|98,490
|348
|149
|3.8
|Model X Plaid
|108,490
|333
|149
|2.5
Tesla周一宣布，將中國內地市場的長距版和高性能版Model Y降價，觸發公司股價最多吐4%，最終收市跌1.1%，報239.76美元。
Tesla自去年底，在環球各市場調低汽車售價，並提供不同優惠以降低庫存量，保持公司在經濟前景不明朗下的銷售競爭力。
Tesla第二季度交付19,225輛Model X／S汽車，而去年同期交付量為 16,162輛。
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編輯：麥德銘