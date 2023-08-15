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【業績︱體育用品股】361度午後曾插23%　中期按年多賺27.7%　恢復派中期息6.5仙

股市 13:11 2023/08/15

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【業績︱體育用品股】361度中期按年多賺27.7%　恢復派中期息6.5仙

361度 （01361） 公布中期業績。361度權益持有人應佔溢利按年增長27.7%至7.04億元（人民幣，下同），每股盈利0.34元，恢復派中期息6.5港仙。

361度績前逆市靠穩，升0.4%，報4.97元，惟午後一度直插急挫最多23%，低見3.8元，最新跌勢喘定，跌9%，報4.5元。

期內，361度收益43.12億元，按年增加18%，其中兒童業務收益增加33.4%至9.1億元，電子商貿業務益增加38%至10.8億元。集團錄得毛利17.97億元，升18.5%，毛利率略升0.2個百分點至41.7%。

兩大核心產品（即鞋類及服裝）依然為貢獻銷售收益的主要來源，鞋類銷量按年增加28.4%，服裝銷量則減少1.4%。

截至6月底，集團共有5642間361º 品牌門店，相對上年底，淨增加162間。

開市追揸沽
【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻

【體育用品股】361度上季主品牌零售額按年錄低雙位數增長　電子商務平台產品整體流水增約30%

【業績︱體育用品股】李寧高開6%　中期按年少賺3%　重新派中期息0.362元人幣

【大行報告│內需股】瑞銀調低體育用品、餐廳和零售公司的盈利預測　以反映宏觀經濟疲軟

責任編輯︰梁浩碩

港股 361度（01361）
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