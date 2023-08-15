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【大行報告｜1997】摩通：三原因大削九置評級至「減持」　潛在下行空間約兩成

股市 12:19 2023/08/15

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【大行報告｜1997】摩通：三原因大削九置評級至「減持」　潛在下行空間約兩成

摩通發表研究報告指，九倉置業 （01997） 曾經是訪港旅客消費回升的受惠者，但日前公布中期業績反映出本地旅遊業全面復甦可能仍需要一段時間，加上區內寫字樓供應增加，以及股息率較低，因此將九倉置業的投資評級從「增持」直接降至「減持」。

九倉置業周二（15日）半日大插7.2%，報33.7元。

摩通表示，從中期業績看到海港城慘淡的表現，假設旅客人均消費為4500元，考慮到月度零售銷售保持平穩，可以推斷出出境旅遊對本地消費的擠出效應僅為每人2500元。該行相信本地居民主要透過儲蓄來支持大部分的出境旅遊支出。然而，隨著經濟持續放緩，擔心儲蓄率將上升，令本地消費受損。該行亦預料港府再派發新一輪的消費券機會低。

該行又認為，集團的租務收入受寫字樓租金下跌所拖累，由於未來要面對周邊地區供應增加，如西九龍的環球貿易廣場（ICC），或令尖沙咀寫字樓市場租務前景惡化。

再者，與同業相比，九龍倉置業的股息率為3.4%，估值水平似乎過高。假設其股息率回升至4.5%正常水平，目標價由50元降至27元，意味距離現價有約20%下行空間。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【業績】九倉置業午後挫6%　中期基礎淨盈利減少9%　派息少4.3%至0.67元　海港城營業盈利增加12%

【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前

 

編輯：姚卓然

港股 經濟 目標價 海港城 大行報告 商廈 尖沙咀
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