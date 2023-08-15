▲ 【業績｜華置】華人置業上半年少賺83%不派息 上市及非上市股息收入銳減96%

華人置業 （00127） 上半年純利按年跌83.2%至1.5億元，不派息。若撇除主要非現金項目收益淨額1.9億元，華置錄得核心虧損4310萬元，去年同期為溢利7.6億元。

上半年收入按年跌77.1%至2.7億元，當中包含租金收入總額1.3億元，按年跌17.1%，按淨額基準呈報出售持作買賣的投資收益6150萬元，增1.5倍，上市及非上市股本投資的股息收入銳減約96%至3940萬元，債券及結構性產品的利息收入跌57.1%至570萬元。

在證券投資方面，期間來自證券投資及財資產品確認之溢利淨額為1030萬元，去年同期為虧損1.8億元。出售持作買賣之上市投資而確認之已變現收益6150萬元，來自債券之已變現虧損為380萬元。

另外，集團錄得未變現虧損5560萬元。華置指，債券的未變現虧損主要包括來自一隻由中國房地產發展商發行的債券3820萬元，同時，由於股票市場波動，上市股本投資價格普遍錄得下跌。此外，若干持有的上市股份停牌。

倫敦投資物業進行重建 租金收入將受到影響

華置表示，儘管全球樂觀情緒有所增長，地緣政治不穩定、利率上升及持續通脹等長期不確定性影響仍然籠罩著全球經濟。

華置指，香港住宅物業市場在加息的影響下持續疲弱。香港各大銀行上調最優惠貸款利率，增加 買家的按揭負擔。但相信加息情況快將見頂，樓市有望逐步恢復。

華置又指，現正為位於倫敦市中心的投資物業進行物業重建及資產優化工程，因此租金收入將受到影響。集團相信改造後的物業將滿足國際頂尖商業租戶的高需求。

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編輯：袁諾曦