▲ 【NFLX】Netflix即日起於電視及電腦測試其遊戲 僅限加拿大及英國部分訂戶

Netflix（美：NFLX）宣布，除智能手機外，即日起於電視及電腦等更多設備測試其遊戲，加拿大及英國的部分Netflix訂戶，將於未來數周在電視上測試Netflix的遊戲，而這些測試將通過Netflix.com擴展至個人電腦及Mac機。

Netflix將以Night School Studio的《Oxenfree》及Molehew的採礦冒險兩款遊戲，給訂戶進行測試。

Netflix訂戶可於Netflix初始合作夥伴的部分設備上玩遊戲，包括Amazon Fire TV串流媒體播放器、附設Google TV的Chromecast、LG 電視、Nvidia Shield TV、Roku設備和電視、三星智能電視和沃爾瑪ONN，但Apple TV並不支援。

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