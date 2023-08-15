【Tesla動向】Tesla擬建自家數據中心　或向X提供用戶數據存取服務

Tesla作為一家汽車製造商，設自家超級電腦等舉動均與傳統車廠的做法中相逕庭。Tesla繼續依然故我，近日更宣布打造Tesla第一所專屬數據中心。

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綜合外媒報道，Tesla表示，將於德州奧斯汀建設新數據中心，並旨在將其打造成端到端設計和工程相關的「第一大數據中心」，和成為其工程團隊的關鍵成員之一。

雖然該企並未說明如何使其新數據中心成為「同行第一」，但外媒《Electrek》指，Tesla上周起已開始在其官網招募「數據中心工程專案資深經理」。招聘員工和爭奪坊間資料中心的現有人才，或是其成為同行第一的第一步。

此外，《Electrek》又提到，自Elon Musk接管社交平台X（前稱Twitter）以來，便終止許多與第三方服務商合作，包括去年年底停用薩克拉門託的數據中心。 故猜測該數據中心除了是用來存放Tesla從數百萬用戶車上回傳的數據，和作人工智能訓練用途外，還有機會為X提供服務。

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責任編輯：殷凱怡

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