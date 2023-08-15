Hot Toys《曼達洛人》第三季莫夫吉迪恩1:6比例珍藏人偶 貫穿三季反派再度重臨 以最新可動眼球技術重塑莫夫吉迪恩頭雕與超像真打造整套全新亮黑色盔甲 

Disney+ 星球大戰全新原創劇集《曼達洛人》第3季，曼達洛人Din Djarin、Grogu與Bo-Katan一同聯手瓦解帝國軍殘黨陰謀，徹底剷除反派莫夫吉迪恩，成功復興曼達洛族！而Grogu更被Din Djarin收為徒弟，成為他的兒子，取名Din Grogu，學習成為賞金獵人，今季的冒險完滿結束！Hot Toys 參照《曼達洛人》第3季中，配備全新盔甲裝備的帝國總督莫夫吉迪恩造型，推出1:6比例珍藏人偶！

雕製與塗裝的莫夫吉迪恩極像真頭雕，細緻無遺地刻上呈皮膚的面部輪廓與具歲月痕跡的皮膚紋理，眼部配置可動眼球以調節神韻，令眼神更銳利。Hot Toys準確按照莫夫吉迪恩角色的身高比例製作出一個高逾29cm、具30多個可動關節的人偶素體。整套以黑色為主調的內層服飾，身上全副亮黑色的盔甲亦全新打造，除了如上季造型配有背心型盔甲外，本集更新增了帶角頭盔、手臂與雙腿盔甲與磁力噴射背包 (可裝上一對火焰組件)，大大提升防禦能力，最後腰間束上腰帶連槍袋和配有一件飾有深紅色內履的黑色披風盡顯氣勢！隨人偶更配備一支長矛 (可裝上兩個紫色仿特效組件)、一把戰損Darksaber劍柄、一支呈收納狀態的矛、一把手槍、一個仿火焰特效組件、一條抓鉤線、多對造型手掌和一個人偶地台。

由即日起Hot Toys香港專門店 ─ Secret Base、Echo Base、Rebel Base及Hot Toys 香港官方eShop (https://ehottoys.com/) 接受顧客預訂 (地址：香港九龍旺角彌敦道582-592號信和中心20樓/ 銅鑼灣百德新街Fashion Walk 地下12-14號舖/ 香港九龍尖沙咀海港城海運大廈地下 OT G52號舖)，預計約於2024年第3季至第4季正式推出。如有查詢，可致電852-3722 3988與本司聯絡或瀏覽Hot Toys及Secret Base官方網頁、Facebook及Instagram：www.hottoys.com.hk / www.facebook.com/hottoys/ www.facebook.com/hottoyssecretbase/ www.instagram.com/hottoyshk。

*截止預訂日期將以Secret Base公佈為準

~Television Masterpiece Series~

《曼達洛人》Moff Gideon 1：6比例珍藏人偶產品特點：

- 以星球大戰影集《曼達洛人》為基礎精心打造，忠實且細緻地還原由Giancarlo Esposito飾演的Moff Gideon造型設計

- 一個全新雕刻超像真頭雕連可動眼球

- 一個全新打造帶角頭盔

- 像真度高的塗裝技術以突顯出其皮膚紋理

- 約29cm高

- 多達30個可動關節素體

- 8隻可替換戴手套手掌包括:

- 一對拳頭

- 一對放鬆手掌

- 一對握矛手掌

- 一隻握槍右手掌

- 一隻擺姿態左手掌

- 每個頭雕均由人手特別塗裝

服飾造型:

- 一件黑色披風

- 一件全新打造黑色戰衣連裝甲

- 一條配有紅色邊線的黑色腰帶連槍套

武器:

- 一把戰損Darksaber劍柄

- 一支長矛

- 一支收納形態的矛

- 一把雷射手槍

- 一個勾爪連鐵線

配件:

- 一個磁力噴射背包

- 一對噴火效果配件(可裝配至噴射背包)

- 一件火焰特效配件(可裝配至臂鎧)

- 一對仿電能特效配件(可裝配至長矛上)

- 特別設計地台連Star Wars logo及角色名牌

產品編號: TMS107

零售價: HK$ 1,780

預訂價: HK$ 1,730

預訂價(Toy Hunters VIP及Hot Toys Collector Council)： HK$ 1,602

預訂價(Secret Base會員)： HK$ 1,690

推出日期: 約2024年第3季至第4季

*圖片所示只是產品原型，與最後完成產品或許會有少許分別

**產品細節如有任何更改，恕不另行通知

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(特約)