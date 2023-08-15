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【數據點睇】國內房地產未有起色 首7月商品房銷售面積降6.5%

股樓投資 11:56 2023/08/15

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周二（15日），國家統計局公布7月房地產數據，同樣沒有起色，且個別數據的降幅有擴大的迹象，難怪中央急於出招穩定市場預期，又讓人民銀行再度降低關鍵政策利率。數據顯示，首7個月全國房地產開發投資67,717億元（人民幣，下同），按年下降8.5%，其中住宅投資下降7.6%。

【同場加映】青姐話：經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

此外，首7個月商品房銷售面積66,563萬平方米，按年下降6.5%，其中住宅銷售面積下降4.3%。商品房銷售額70,450億元，下降1.5%，其中住宅銷售額增長0.7%。截至7月底，商品房待售面積64,564萬平方米，按年增長17.9%，其中住宅待售面積增長19.5%，可見銷情認真麻麻，直接影響房企的流動性。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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還有，房地產行業的資金面，亦不見得有改善。首7個月房地產開發企業到位資金78,217億元，按年下降11.2%，其中國內貸款9,732億元，下降11.5%；利用外資30億元，下降43%；自籌資金23,916億元，下降23%；定金及預收款27,377億元，下降3.8%；個人按揭貸款13,950億元，下降1%。

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責任編輯：林衛

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【數據點睇】國內一系列數據不及預期 7月社消零售額僅升2.5%
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