【SPAC】VinFast在美SPAC上市首日股價大漲2.5倍　市值超寶馬平治　日前與何猶龍旗下黑桃資本合併

▲ 【SPAC】何猶龍旗下黑桃與越南電動車企VinFast Auto合併 將於紐交所退市

Black Spade Acquisition（美：BSAQ，黑桃）與越南電動車企VinFast Auto完成業務合併，合併後上市公司為VinFast Auto，股票及認股權證於8月15日於納斯達克開始交易，代號為「VFS」及「VFSWW」。隨著業務合併完成，黑桃已成為VinFast 的全資子公司，並預計將從紐交所退市。

VinFast周二（15日）在美SPAC上市首日股價大漲，最後大升254.6%，報37.06美元，總市值達860.6億美元，超越福特（美：F）及通用汽車（美：GM），甚至寶馬（BMW）、平治（Mercedes-Benz）的市值。

越南首富一夜之間暴增390億美元

VinFast創始人、越南首富潘日旺的身家更是一夜之間暴增390億美元，達到443億美元。當中，他控制著公司約99%的股份，而其中一部分是通過他妻子和Vingroup JSC持有的股份獲得的。

然而，值得注意的是，VinFast是一家低流通股公司。可供交易的股票數量很少，在SPAC投資者贖回後僅剩130萬股，這意味該股的走勢和價值容易出現大幅波動。

黑桃資本為何猶龍家族辦公室

黑桃主席兼聯席行政總裁譚志偉表示，VinFast是一家在電動汽車領域發展迅速、具備可擴展規模的公司，非常高興與VinFast完成業務合併。

黑桃由黑桃資本創立，黑桃資本為新濠國際 （00200） 主席何猶龍的家族辦公室，負責管理何猶龍的私人資產及財富，總部設於香港。

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編輯：陳韻妍