【共同富裕】中國銀行據報改革薪酬實行「肥下瘦上」　縮薪資差距

▲ 【共同富裕】中行據報改革薪酬實行「肥下瘦上」

外電報道，中國銀行 （03988） 今年上半年已完成總行的薪酬管理制度改革，旨在縮小基層員工和中高層管理人員的薪資差距，基層員工待遇普遍提高10%至15%，而處級以上的中層管理人員減薪。中行還將在未來兩年推動境內分行改革。

報道引述消息指，自去年年底以來，中央巡視組在多輪調查中發現中行薪酬制度存在貧富不均問題，中行遂啟動內部薪酬管理制度改革。而改革之下，中行總行的職工總薪酬按年變動不大，屬低個位數增長，較高層管理人員薪酬降幅與基層員工提高的部分基本相當。

另外，中國銀行上海分行據報近日已收到關於薪酬管理制度改革徵求意見稿，意味著中行國內分行即將開啟薪酬改革。

對於上述消息，中行暫未置評。

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編輯：胡學能