  • 31°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據點睇】國內一系列數據不及預期 7月社消零售額僅升2.5%

股樓投資 11:34 2023/08/15

分享：

分享：

國家統計局在周二（15日）公布一系列經濟數據，均不及市場預期，包括7月規模以上工業增加值按年增長3.7%，低於預期的4.6%，首7月固定資產投資按年升3.4%，亦不及預期的3.8%，至於7月社會消費品零售總額按年增長2.5%，遠低於預期的4.4%。

【同場加映】青姐話：經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

中國政府今年來不斷出招谷內需，且在出口回軟的背景下，市場本來對國內消費有一定的期望，奈何消費表現始終令人失望，除了按年增幅不及預期，社消零售額更按月下降0.06%。數據顯示，7月商品零售按年只增長1%，另全國網上零售額按年增長12.5%，其中實物商品網上零售額增長10%。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，7月部分主要指標增速有所放緩是月度之間的正常波動。當然也需要看到，國際環境依然複雜嚴峻，國內經濟恢復仍面臨挑戰。下階段要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，強化穩增長、穩就業、防風險，精準有力實施宏觀政策，推動經濟高質量發展，努力實現經濟質的有效提升和量的合理增長。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
工業增加值 經濟 社會消費品零售總額 國家統計局 固定資產投資 規模以上工業 中國

上一篇文章

【數據點睇】國內房地產未有起色 首7月商品房銷售面積降6.5%

下一篇文章

【人仔點睇】人行再降關鍵政策利率 人民幣離岸價曾穿7.3
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【美食展2023】終於可以試食的美食展 一連5日美食博覽灣仔會展舉行 一票遊走家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽
【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理顏琳晞 挑戰自我轉職理財策劃行業 冀為世界帶來貢獻
【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理顏琳晞 挑戰自我轉職理財策劃行業 冀為世界帶來貢獻
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
【居屋2023】新一期居屋7.31起接受申請　今年第四季進行攪珠
長實油塘親海駅I接力登場　擬最快周內開價
長實油塘親海駅I接力登場　擬最快周內開價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款