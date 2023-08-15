【數據點睇】國內一系列數據不及預期 7月社消零售額僅升2.5%

國家統計局在周二（15日）公布一系列經濟數據，均不及市場預期，包括7月規模以上工業增加值按年增長3.7%，低於預期的4.6%，首7月固定資產投資按年升3.4%，亦不及預期的3.8%，至於7月社會消費品零售總額按年增長2.5%，遠低於預期的4.4%。

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中國政府今年來不斷出招谷內需，且在出口回軟的背景下，市場本來對國內消費有一定的期望，奈何消費表現始終令人失望，除了按年增幅不及預期，社消零售額更按月下降0.06%。數據顯示，7月商品零售按年只增長1%，另全國網上零售額按年增長12.5%，其中實物商品網上零售額增長10%。

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國家統計局新聞發言人付凌暉表示，7月部分主要指標增速有所放緩是月度之間的正常波動。當然也需要看到，國際環境依然複雜嚴峻，國內經濟恢復仍面臨挑戰。下階段要深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，強化穩增長、穩就業、防風險，精準有力實施宏觀政策，推動經濟高質量發展，努力實現經濟質的有效提升和量的合理增長。

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責任編輯：林衛