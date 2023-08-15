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【中國失業率】中國8月起停止發布青年失業率　國統局：完善統計方法後將恢復公布（附一年走勢）

宏觀解讀 11:32 2023/08/15

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中國國家統計局公布，7月城鎮失業率為5.3%，較上月上升0.1百分點，而近期中外關注的16至24歲青年失業率，國家統計局未有發布7月數據。國統局更宣布，從8月起會以青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布。

中國近月青年失業率持續攀升，令中外憂慮內地經濟和就業市場轉弱，至最後一次發布的6月數據，青年城鎮失業率為21.3%，為歷年新高。

國統局：在校學生人數增　完善統計後將恢復公布

國家統計局新聞發言人付凌暉解釋：

經濟社會在不斷發展變化，統計工作需要不斷完善，勞動力調查統計也需要進一步健全優化。近年來，我國城鎮青年人中，在校學生規模不斷擴大。

2022年，我國16-24歲城鎮青年有9600多萬人，其中在校學生達到6500多萬人。

在校學生的主要任務是學習，畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，社會各方面有不同的看法，需要進一步研究。

隨著我國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。

他續指，待相關統計方法制度進一步完善後，會及時恢復發布分年齡段失業率，並補充即使目前暫停發布相關數據，並不影響整體失業率統計調查，總體失業率是可以反映經濟運行中就業整體情況。

中國2022年初至今青年失業率走勢

 青年失業率*
2022年2月15.3%
2022年3月16.0%
2022年4月18.2%
2022年5月18.4%
2022年6月19.3%
2022年7月19.9%
2022年8月18.7%
2022年9月17.9%
2022年10月17.9%
2022年11月17.1%
2022年12月16.7%
2023年1月17.3%
2023年2月18.1%
2023年3月19.6%
2023年4月20.4%
2023年5月20.8%
2023年6月21.3%
2023年7月未有公布
2023年8月暫停發布
*即16至24歲城填青年

以過去5年數據走勢，因應畢業季業，中國16至24歲青年失業率往往於7月見頂，其後數月將會回落，在12月或翌年1月處於低位。不過，參考近年資料，每年12月、1月的青年失業率水平，都展示持續向上趨勢。

中國近5年16至24歲城鎮青年失業率走勢

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編輯：麥德銘

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