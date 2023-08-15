【人仔點睇】人行再降關鍵政策利率 人民幣離岸價曾穿7.3

為對沖稅期高峰等因素影響，維護銀行體系流動性合理充中人金口，中國人民銀行於周二（15日）展開2,040億元（人民幣，下同）的公開市場逆回購和4,010億元的中期借貸便利（MLF）操作。同時，再降關鍵政策利率，1年期MLF中標利率由2.65%下調至2.5%，7天逆回購利率由1.9%下調至1.8%。

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值得注意是，人行降息後，人民幣滙價應價下跌，人民幣離岸價（CNH）一度跌穿7.3關口，低見7.311，創去年11月初以來的新低，而在岸價（CNY）亦直衝7.28水平，多少反映在利差持續擴闊下，人民幣向下尋底的壓力頗大。

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這次是人行在三個月第二度政策利率。中信證券指出，在對年內CPI同比回升的積極與消極假設下，年底前MLF利率降息空間可能在10到30個基點。當前社融存量接近366萬億元，MLF降息對於壓降全社會利息成本的效果顯著，加大降息力度在中長期的時間維度上是有必要的。當前金融機構信貸投放壓力仍要高於實體有效需求，貸款利率仍有下行空間。

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責任編輯：林衛