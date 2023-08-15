▲ 【內房危機】國統局:內房市場處調整階段 龍頭房企暴露債務風險影響市場預期

碧桂園 （02007） 陷入破產邊緣，國家統計局發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，目前房地產市場總體處於調整階段，部分房企經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期，但要看到這些問題是階段性的，隨市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。

付凌暉指，近期，北上廣深一線城市密集發聲，表示要支持和更好滿足剛性、改善性住房需求，同時部分二三線城市也在出台新的房地產調控政策，各地房地產政策調整優化有助於提振市場信心。

他認為，隨經濟恢復向好，居民收入增加，房地產市場優化政策顯效，居民住房消費和房企投資意願有望逐步改善。

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