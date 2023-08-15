  • 31°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 12:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】國統局：內房市場處調整階段　龍頭房企暴露債務風險影響市場預期

股市 11:14 2023/08/15

分享：

分享：

【內房危機】國統局:內房市場處調整階段　龍頭房企暴露債務風險影響市場預期

碧桂園 （02007） 陷入破產邊緣，國家統計局發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，目前房地產市場總體處於調整階段，部分房企經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期，但要看到這些問題是階段性的，隨市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。

付凌暉指，近期，北上廣深一線城市密集發聲，表示要支持和更好滿足剛性、改善性住房需求，同時部分二三線城市也在出台新的房地產調控政策，各地房地產政策調整優化有助於提振市場信心。

他認為，隨經濟恢復向好，居民收入增加，房地產市場優化政策顯效，居民住房消費和房企投資意願有望逐步改善。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

相關文章：【內房危機】碧桂園反彈4%　內地多個城市擬於近日降低二套房首付比例下限

相關文章：【內房危機】遠洋集團發盈警低開15%　料上半年虧損大增至最多200億人幣

開市追揸沽
【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻

港股 中國市場 內地物業 經濟 碧桂園 國家統計局 碧桂園（02007）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【中國失業率】中國8月起停止發布青年失業率　國統局：完善統計方法後將恢復公布（附一年走勢）

下一篇文章

【許家印妻子】恒大通告改稱丁玉梅「獨立第三方」　惹許家印婚姻關係改變疑雲
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？　特斯拉曾跌4%
【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？　特斯拉曾跌4%
【內房危機】任澤平熱血呼籲：建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民企　沒人可靠做空祖國致富
【內房危機】任澤平熱血呼籲：建議幫幫碧桂園、龍湖等優質民企　沒人可靠做空祖國致富
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　騰訊及美團ADR低港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌49點　騰訊及美團ADR低港1%（不斷更新）
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【大行報告│2007】大摩：碧桂園已響起流動性迅速惡化的強烈警號　削目標價七成
【大行報告│2007】大摩：碧桂園已響起流動性迅速惡化的強烈警號　削目標價七成
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款