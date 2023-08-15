▲ 【大行報告│1113】大摩無視親海駅II熱賣、仍降長實目標價 調低今年每股盈利預測12%

長實 （01113） 油塘新盤親海駅II低價熱賣，摩根士丹利卻調低長實於2023至2025年的每股盈利預測，其實今年下調12%，並基於內地物業銷情較預期緩慢，降低長實今年入帳物業銷售預測，並調低租金收入及酒館利潤率預測。

大摩指，調整長實今年盈利預測時，已計及長實早前終止波老道21號交易而沒收的20億元按金將於下半年入帳，以及收購Civitas社會房屋帶來的租金收入及更高的債務。

基於長實經常性收入低於預測，按照股價較每股資產淨值（NAV）折讓45%計算，調低長實目標價1.7%至58元，樂觀情境價格及悲觀情境價格亦分別降至82元及34元，評級維持「增持」。

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編輯：陳韻妍