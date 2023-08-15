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【夏威夷山火】通訊中斷 iPhone用戶靠一實用功能脫險

環球社會熱點 10:53 2023/08/15

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美國夏威夷茂宜島（Maui）爆發過百年來最嚴重山火，事發時當地通訊服務中斷。有網民分享親友在山火期間，靠蘋果（Apple）iPhone的緊急求助SOS功能成功脫險。

【夏威夷山火】水行俠男星警告勿去旅遊 留酒店空間助救災 【下一頁】

社交平台X（舊稱Twitter）用戶Michael Miraflor於網上發帖文，分享家中兄弟的女朋友有親人一家在茂宜島山火發生時困於車內，周圍也起火。

由於當時手機通訊服務中斷，他們使用iPhone的緊急求助SOS功能聯絡救援人員。即使用戶沒流動網絡服務，也可使用緊急求助SOS功能，透過衛星傳送訊息給緊急服務部門。

從Michael Miraflor分享的對話截圖可見，這家人描述到處都是山火，並發送準確位置訊息。

夏威夷山火多人死亡 為美國百年來最嚴重火災 【下一頁】

緊急服務部門其後通知消防部門，派人前往他們所在位置，花​​了32分鐘找到這家人的汽車。

Apple表示，用戶在啟用iPhone 14或iPhone 14 Pro後，可免費使用「透過衛星傳送的緊急求助SOS」兩年。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

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