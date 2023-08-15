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【中國經濟】離岸人民幣跌穿7.3關、兌港元低見這水平　內地經濟「三頭馬車」遜預期+人行意外下調MLF利率

股市 13:03 2023/08/15

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中國經濟數據未見樂觀，有「三頭馬車」之稱的零售、工業增加值、固投數據全遜預期，連同人民銀行意外分別下調中期借貸便利（MLF）利率及逆回購利率0.15厘及0.1厘，觸發人民幣匯價走弱。截至下午1時，離岸人民幣兌美元跌穿7.3關，暫報7.3022，單日貶值0.3%；在岸人民幣兌美元則報7.2784，單日貶值0.3%。兩者都創去年11月以來低位。

兌港元匯率方面，每百港元兌93.01人民幣，即每百人民幣兌107.4港元。

有外電引述外匯市場消息指，中國主要國有銀行在今早9時30分在岸市場開市不久後，於在岸人民幣處於約7.28水平時大量拋售美元，帶動在岸及離岸人民幣跌幅收窄。

「三頭馬車」遜預期　社會消費品零售總額增長落差最大

國家統計局發布數據顯示，7月份，社會消費品零售總額36761億元人民幣，按年增長2.5%，遜預期的4%。首七個月社會消費品零售總額按年7.3%，低於預期的7.6%，上月為8.2%。

全國規模以上工業增加值按年升3.7%，遜預期的4.3%。首七個月規模以上工業增加值按年3.8%，符預期3.8%。

城鎮固定資產投資按年升3.4%，遜預期3.7%，上月為3.8%。

不再公布青年失業率數字　此前創歷史新高

同時，國統局公布月，7月份全國城鎮調查失業率為5.3% ，比上月上升0.1個百分點。不過，國家統計局新聞發言人付凌暉在新聞發布會上表示，自今年8月份開始，全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率將暫停發布。他解釋指，隨著中國居民受教育水平提高，青年人在校學習時間增加，在勞動力調查統計中，對於青年人年齡範圍的界定也需要進一步研究。

此前，中國16至24歲的青年失業率不斷攀升，6月份更升至21.3%歷史新高。

國統局：完善統計方法後將恢復公布，近5年青年失業率走勢，可見【下一頁】

本月LPR或有下調機會

另外，人民銀行意外下調中期借貸便利（MLF）利率及逆回購利率，分別下調0.15厘及0.1厘。人行今日開展4010億元1年期MLF，利率下調15個基點至2.5%，此前為2.65%。至於人行亦進行2040億元7天期逆回購操作，中標利率調降為1.80%，此前為1.9%。

此外，LPR利率一般由MLF利率與銀行加點形成MLF調整後，或透露本月LPR有下調機會。

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編輯：姚卓然

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